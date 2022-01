Ob 16.23 je pod kavarno Dvor, ulica Pot sodarjev, v Ljubljani na levem bregu Save ležala negibna oseba, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in reševalci NMP Ljubljana. Gasilci so nudili pomoč pri oskrbi, s pomočjo vrvne tehnike in nosil iznesli poškodovano osebo iz brežine in nudili pomoč pri transportu. Več informacij sledi ...