V četrtek okoli 22. ure se je v Slovenski vasi v Kočevju nenadoma zgrudila oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Stara Cerkev so osebi nudili prvo pomoč z AED do prihoda reševalcev NMP Kočevje. S skupnimi močmi so osebo stabilizirali in jo prenesli do reševalnega vozila s katerim je bila prepeljana v bolnišnico.