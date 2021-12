Na božični večer razgrajali, policija na treh lokacijah pridržala tri moške

Policisti novomeške policijske uprave poročajo o več incidentih, ki so se zgodili na božični večer.

Nekaj minut po 20. uri so posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Lokvah. Ugotovili so, da je pijan 45-letni kršitelj razbijal inventar in nadlegoval družinske člane. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Moški (32) razgrajal in motil prisotne

Dve uri in pol kasneje so policisti v naselju Brezje zaradi neupoštevanja ukazov uporabili prisilna sredstva za 32-letnega kršitelja, ki je v večnamenskem objektu razgrajal in z nedostojnim vedenjem motil prisotne. Kršitelja so odpeljali v prostore za pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Pridržali tudi 33-letnika

V noči na 25. december pa so policiste PP Črnomelj poklicali na pomoč iz naselja na območju Ručetne vasi zaradi pretepa. Ob prihodu so vzpostavili javni red in mir ter ugotovili, da sta se kršitelja stepla. Udeleženec (33) pretepa, ki je bil pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so mu izdali plačilne naloge.