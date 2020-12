Na božič se je sprožil alarm, policija prijela 18-letnika

V noči na 25. december so bili policisti obveščeni, da se je sprožila alarmna naprava v bencinskem servisu na območju PP Metlika. Ugotovljeno je bilo, da je storilec odtujil večjo količino tobačnih izdelkov in tri ročne blagajne z denarjem.



Metliški policisti so takoj pričeli intenzivno preiskavo, pregled širšega območja in druge aktivnosti za izsleditev storilcev. Med preiskavo so na podlagi zbranih obvestil ugotovili, da je storilec po vlomu pobegnil z renaultem. Vozilo so izsledili na območju Čuril in prijeli 18-letnika iz Rosalnic. Zasegli so ukradene blagajne z denarjem, preiskavo pa še nadaljujejo.



Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.