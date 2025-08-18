PU NG

Na Bovškem hudo poškodovan madžarski motorist (60), na Vršiški cesti padel nemški motorist (32)

Novogoriški policisti obravnavali nesreči motoristov.
Fotografija: Simbolična slika. FOTO: Serikbaib Getty Images/istockphoto
Simbolična slika. FOTO: Serikbaib Getty Images/istockphoto

M. U.
18.08.2025 ob 15:07
V soboto se je med Trento in Vršičem poškodoval tuji motorist. Po sedaj zbranih podatkih je 32-letni motorist, državljan Nemčije, vozil z Vršiča proti Trenti. Med vožnjo se je z motornim kolesom najprej začel ustavljati in pri tem izgubil ravnotežje ter padel na levo stran. Pri tem si je lažje poškodoval levo rame in nogo. Kasneje so ga reševalci po nudeni oskrbi na kraju prepeljali na Predel, kjer so ga prevzeli tuji reševalci in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Avstrijo.

Na Bovškem hudo poškodovan 60-letni motorist iz Madžarske

V nedeljo pa so novogoriške policiste obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti Kal-Koritnica in vasjo Soča, kjer se je poškodoval tuji motorist. Udeleženi 60-letni motorist iz Madžarske se je huje telesno poškodoval med vožnjo iz smeri naselja Soča proti Bovcu. Po prvih podatkih je do prometne nezgode je prišlo, ko se je motorist po prehitevanju pred njim vozečega vozila vrnil na svoj vozni pas in pri tem z nogo zadel strmo brežino na desni strani vozišča ter se poškodoval. Kasneje so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin. Madžarskega voznika so kasneje odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Beljak v Avstrijo. Zoper povzročitelja nezgode bo glede na vsa ugotovljena sredstva podan ustrezen ukrep.

 

