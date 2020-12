Na Bledu vozilo zapeljalo s parkirišča v jezero in potonilo

Zaradi intervencije je pri Mlinem na Bledu zaprta cesta. Po prvih podatkih je vozilo brez oseb zapeljalo v jezero, javlja Bojan Kos s PU Kranj.



Ob nenavadni nesreči je dodal: »Okoliscine kazejo, da je osebni avtomobil sam krenil s parkirisca in zapeljal v vodo. Jezero so v hitri intervenciji pregledali blejski gasilci s potapljači in Podvodna reševalna sluzba Bled. V vodi zaradi vozila po vseh do sedaj opravljenih preverjanjih ni nobene osebe. Nastala je skoda na vozilu, ki je ze odstranjeno iz jezera.«



Proti vozniku poteka prekrskovni postopek zaradi neustrezne zapustitve vozila.