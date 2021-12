Na Bledu tujec nasilno obračunal z uslužbencem in stranko

Kranjski policisti so na božični dan med drugim obravnavali tri otroke, ki so v vozila na cesti metali snežne kepe. Končalo se je tako, da so policisti našli njihove starše in z njimi opravili pogovor.

Pestro je bilo tudi na Bledu, kjer so policisti obravnavali tujca, ki je med preverjanjem PCT-pogoja odrinil in udaril uslužbenca ter še eno stranko, ki mu je želela pomagati. Moškega so policisti izsledili, proti njemu uporabili prisilna sredstva in ga privedli v prostore policijske postaje. Proti njemu vodijo postopek.

Nekoliko slabši dan je imel pes. Na Bledu se je v osebni avtomobil zaklenil kar sam. Pritisnil je namreč gumb za centralno zaklepanje. Vozilo so odprli gasilci.