Na Bledu rop bencinskega servisa: bil je zamaskiran z ostrim predmetom v rokah

Gorenjski policisti preiskujejo petkov rop enega izmed bencinskih servisov na območju Bleda. Iščejo zamaskiranega storilca, ki je z ostrim predmetom v rokah od uslužbenke zahteval denar, nato pa peš pobegnil. Policisti prosijo javnost za kakršnekoli informacije o dogodku.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so bili o ropu obveščeni v petek okoli 20.50. Po doslej zbranih obvestilih je zamaskiran storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svojo zahtevo je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne si je prilastil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

Policisti so kraj dogodka zavarovali in opravili ogled. Zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja še poteka. Ker storilca z doslej izvedenimi ukrepi še niso izsledili, prosijo za informacije javnost. Pojasnjujejo, da je storilec moški močnejše postave. Oblečen je bil v črna oblačila, kapuca na zgornjem delu oblačil pa je bila temno zelene barve.