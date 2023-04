Na bivaku pod Skuto posredoval helikopter, planinci so bili brez ustrezne opreme

Gorski reševalci so danes uspešno rešili štiri francoske državljane, ki so včeraj obtičali na bivaku pod Skuto, je za STA pojasnila Katarina Janjič iz gorske reševalne zveze. Kot je povedala, so nepoškodovani, v gorah pa so bili brez ustrezne opreme, zato niso mogli sestopiti.

Ekipa reševalcev je že zvečer skušala dostopiti do ujetih, a ji vremenske razmere tega niso dopuščale. Planinci so zato prenočili v bivaku, danes pa so jih s helikopterjem pripeljali v dolino.

Odmeva reševalna akcija pod Malo Mojstrovko

Gorski reševalci so včeraj popoldne uspešno pomagali tudi planincema, šlo naj bi za češka državljana, ki sta zašla na Konjskem v občini Gorje. Našli so ju nepoškodovana in ju pospremili v dolino.

Najbolj pa je odmevala sedemurna reševalna akcija sedmih planincev, ki jih je pod Malo Mojstrovko presenetil plaz. Pet jih je odnesel, pri čemer so bili trije huje poškodovani.