Na bencinsko prišel z nožem

V torek, 27. aprila, so v Celju na Mariborski policisti ulici obravnavali rop bencinskega servisa. »Storilec je malo po 21. uri vstopil v prostore bencinskega servisa, zaposlenima zagrozil z nožem in zahteval denar. Ko je dobil denar, je pobegnil. Po zbranih obvestilih smo v petek, 30. aprila, na žalskem območju odvzeli prostost 42-letnemu Celjanu, osumljenemu ropa. Pri hišni preiskavi smo našli nekaj denarja, pridobljenega v ropu in nekaj prepovedane droge. Odvzeli smo mu prostost in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor,« poroča PU Celje.



42-letnika so v preteklosti že obravnavali zaradi suma storitve kaznivih dejanj tatvin, goljufije in nasilja v družini.

