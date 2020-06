Na bencinski avto gorel kot bakla, škode je precej (FOTO)

Avto je v celoti zgorel, na črpalki pa je nastala tudi večja materialna škoda. FOTO: 112 Ptuj

Včeraj ob 14.10 je na Podravski avtocesti v Gerečji vasi v občini Hajdina zagorelo osebno vozilo, ki je zapeljalo na bencinski servis. Ogenj je z avta preskočil na bencinsko črpalko. Na pomoč so prihiteli gasilci PGD Ptuj, PGD Gerečja vas, IGD Talum, PGD Hajdoše, PGD Hajdina, PGD Slovenja vas in GB Maribor ter zavarovali kraj dogodka, požar omejili in pogasili. V požaru je zgorel avtomobil, poškodovan pa je avtomat za točenje goriva.Kot so pozneje ugotovili policisti, se je avstrijski državljan z osebnim avtom avstrijskih registrskih oznak pripeljal na bencinski servis ob podravski avtocesti A4. »Vozilo je ustavil na enem od točilnih mest in pričel točiti gorivo v vozilo. Takrat je opazil, da se mu je izpod pokrova motorja pričel kaditi črn dim. Zaradi tega je prenehal točiti, skoraj istočasno pa je njegovo vozilo zagorelo. Ker ima vozilo avtomatski menjalnik, ki ga je zablokiralo, svojega vozila ni mogel umakniti na varnejše mesto. Požar se je iz vozila razširil še na dve točilni mesti. Požar so pogasili gasilci, poškodovan ni bil nihče. Po nestrokovni oceni je na vozilu nastalo za okoli 30.000 evrov materialne škode, na bencinskem servisu pa za okoli 15.000 evrov,« je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor. Dodal je še, da je tuja krivda za požar izključena, saj je zagorelo zaradi pregrevanja motorja, zato bodo policisti pristojnemu tožilstvu podali poročilo ...