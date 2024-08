Na bencinskem servisu pri Sežani drama: domačin (57) vzel lovsko puško, državljan Severne Makedonije (21) olfa nož

Policisti PU Koper poročajo, da so v ponedeljek ob 17.14 posredovali na enem od bencinskih servisov v okolici Sežane, kjer so bili 48-letni moški doma iz okolice Sežane, 25-letni državljan BiH ter 21. in 23-letna državljana Severne Makedonije.

Domačin po lovsko puško

Do omenjene družbe je pristopil 57-letni domačin, ki je z njimi vzpostavil besedni kontakt in med pogovorom postal nesramen, ter se z njimi pričel prepirati. V nekem trenutku je odšel do svojega vozila in iz njega je vzel lovsko puško, ter jo usmeril proti omenjenim moškim. Puško mu je iz rok iztrgal 48-letnik iz omenjene skupine in poklical policijo.

Državljan Severne Makedonije (21) mu je z olfa nožem prerezal gumo

Ko je 57-letnik izvedel, da prihaja policija, je pokušal s svojim vozilom s kraja odpeljati, kar pa mu je preprečil 21-letni državljan Severne Makedonije, kateri mu je na vozilu z olfa nožem prerezal pnevmatiko.

Policisti so osumljencu na kraju zasegli lovsko puško, za katero so ugotovili, da v njej ni bilo nabojev. Zoper 57-letnika bodo napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje grožnje, zoper 21-letnika pa kaznivo dejanje za poškodovanje tuje stvari.