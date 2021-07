Na balkonu zalotila Maročana, ki je skušal vlomiti

V sredo ob 12.05 je 25-letni državljan Maroka skušal skozi balkonska vrata vlomiti v stanovanjsko hišo na Ormoški cesti na Ptuju. Zalotila ga je stanovalka, zaradi česar je pobegnil. A njegov beg ni trajal dolgo, saj so ga policisti ob 12.30 prijeli na Puhovem mostu in ga pridržali.



Med postopkom je tujec zaprosil za mednarodno zaščito v naši državi, zaradi česar so ga prepeljali v azilni dom. Policisti še vedno ugotavljajo kako, kdaj in kje je vstopil v našo državo, poroča PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: