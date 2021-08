Na avtocesti z avtomobilom v zadnji del prikolice

Ob 5.49 se je na avtocesti med Vrhniko in Brezovico (občina Brezovica) osebno vozilo zaletelo v zadnji del prikolice tovornega vozila. Ena oseba se je lažje poškodovala. Posredovali so gasilci PGD Stara Vrhnika in GB Ljubljana. Zavarovali so kraj nesreče, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP, odklopili akumulator na poškodovanem vozilu, posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah in očistili cestišče.

