Na avtocestnem postajališču Starine pijan trčil v tovornjak

V četrtek je na avtocestnem postajališču Starine voznik osebnega avtomobila Nissan juke trčil v tovorno vozilo in pobegnil s kraja prometne nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti pobeglega voznika izsledili in ustavili na območju Čateža ob Savi.

Pijan, čaka ga visoka globa

Med postopkom so ugotovili, da gre za 39-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,36 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2320 evrov.