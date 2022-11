Hrabra policista David in Marko žensko rešila gotove smrti

Srčna policista PP Maribor II, David in Marko sta se pred dnevi med svojim vsakodnevnim delom še posebej izkazala, saj sta skoraj zanesljive smrti rešila žensko. Konec oktobra sta med delom na avtocestnem počivališču opazila žensko v zelo slabem zdravstvenem stanju.

»Takoj sta pristopila do nje, ji nudila pomoč in med njenim napadom pazila, da se ne bi poškodovala ter seveda ostala pri njej vse do prihoda reševalcev. Policisti ji želimo vse dobro!« so sporočili iz PU Maribor.