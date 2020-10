Na avtocesti zaspal, prebil ograjo in se prevrnil na lokalno cesto

V prometni nesreči na gorenjski avtocesti, ki je za dlje časa zaprla lokalno cesto , je bil udeležen slovenski voznik kombija s potnikom, poroča kranjska policijska uprava. Okoli 14.30 je med vožnjo proti Karavankam pri izvozu Kranj vzhod z voznega pasu zapeljal z avtoceste in se prevrnil na lokalno cesto Šenčur - Voklo. Po prvih podatkih je voznik zaspal za volanom.Poškodovan je potnik, ki je po nesreči ostal ukleščen v vozilu. Iz kombija so ga rešili gasilci. S kraja je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo. Udeleženca sta bila pripeta z varnostnim pasom. Preizkus alkoholiziranosti pri vozniku je bil negativen. Postopek proti njemu se poteka. Cesta je normalno prevozna.»Opozarjamo na previdnost in zbranost na cesti. V primeru utrujenosti med vožnjo naredite postanek,« so policisti zapisali v sporočilu za javnost.