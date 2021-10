Na avtocesti zagorel avtobus, na katerem je bilo 37 oseb

Ponoči se je na avtocesti Unec–Postojna odvijala prava drama. Ob 3.10 je zagorel avtobus.



Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek, Unec in Postojna, ki so požar pogasili.



Na avtobusu je bilo ob šoferju še 36 potnikov, ki so avtobus pravočasno zapustili.



Pri gašenju se je ena oseba lažje opekla.



O dogodku so bile obveščene pristojne službe, so še zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: