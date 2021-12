Na avtocesti trčili trije avti, trije poškodovani

Ob 5.07 so na avtocesti pri Obrežju (občina Brežice) trčila tri osebna vozila. V nesreči so se tri osebe poškodovale, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih in počistili razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Brežice so tri poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.