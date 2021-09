Na avtocesti trčenje osebnega, tovornega in kombiniranega vozila

Ob 22.17 so na štajerski avtocesti pred izvozom Lukovica, občina Lukovica, v smeri Celja trčili osebni avtomobil in tovorno ter kombinirano vozilo.



Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da se je kombinirano vozilo prevrnilo na bok, voznik pa je pri tem utrpel poškodbe.



Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, nudili pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev ter odklopili akumulatorje. Preprečili so iztekanje hidravličnega olja iz dvigala, nameščenega na prevrnjenem vozilu, in z vpojnimi sredstvi posuli izteklo olje. Poškodovano osebno vozilo so odstranili s prehitevalnega pasu in sprostili promet.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.



Kraj nesreče so počistili delavci Darsa.

