Na avtocesti trčili avtobus in osebni vozili

Danes ob 16.44 so na štajerski avtocesti, med Šentjakobom in Domžalami, trčili osebni vozili in avtobus.



Gasilci GB Ljubljana in CZR Domžale so odklopili akumulatorje vozil ter posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Zavarovali so kraj nesreče in pregledali udeležence prometne nesreče.



Poškodovane so bile tri osebe, ki so same poiskale medicinsko pomoč, poroča uprava za zaščito in reševanje.

