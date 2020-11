Na avtocesti poskušal pomagati pri požaru, nato je vanj trčil avto (FOTO)

Požar so pogasili gasilci. FOTO: PGD Sveta Trojica

V sredo okoli 19.20 je na avtocesti Murska Sobota–Maribor na smernem vozišču za smer Maribor pri Cerkvenjaku zagorelo na zadnji desni pnevmatiki tovornega priklopnega vozila madžarskih registrskih oznak, ki ga je vozil 41-letni Madžar. Voznik je moral vozilo ustaviti na desnem prometnem pasu, saj na tem delu avtoceste ni odstavnih pasov. Ustaviti je moral nujno, saj se je ogenj začel širiti na tovor, ki je bil naložen na priklopniku, poroča mariborska policijska uprava.Takoj je začel gasiti z gasilnimi aparati. Za njim je pripeljal 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je na vozilu vklopil vse štiri smernike in se z vozilom ustavil za tovornim vozilom. Izstopil je in želel iz prtljažnega prostora vzeti varnostni trikotnik ter zavarovati kraj požara.V tistem trenutku je z neprilagojeno hitrostjo za njim pripeljal 31-letni voznik osebnega avtomobila, ki je s prednjim delom svojega vozila trčil v zadnji del ustavljenega osebnega avtomobila. Tega je odbilo desno in naprej, tako da je ob desni strani ob varnostno ograjo stisnilo 18-letnika, s prednjim delom pa je nato trčilo še v zadnji del gorečega priklopnika.Voznik (18) se je v nesreči lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor.Požar so pogasili gasilci. Na vozilu in tovoru je nastalo za okoli 5.000 evrov materialne škode.Policisti so 31-letnemu povzročitelju prometne nesreče izdali plačilni nalog, o požaru pa bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.