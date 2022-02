Na avtocesti obrnil in se odpeljal proti Kopru

V četrtek ob 11.13 so policiste obvestili, da voznik s fiat puntom po avtocesti od predora Dekani proti Kopru vozi po nasprotni strani. Policisti so pri izvozu Bertoki ustavili 82-letnega voznika, ki je bil vidno zmeden. Ugotovili so, da je svoje vozilo na avtocesti obrnil tik za predorom Dekani in po napačni strani avtoceste odpeljal nazaj proti Kopru. Zoper voznika sledi kazenska ovadba, vozniku je bilo začasno odvzeto tudi vozniško dovoljenje. Predlagan bo tudi zdravniški pregled, so sporočili iz Policijske uprave Koper.