Danes ob 6.40 je na avtocesti A1, med izvozoma Logatec in Vrhnika, na koncu viadukta Verd, občina Vrhnika prišlo do naleta štirih osebnih vozil. Gasilci GB Ljubljana, PGD Logatec in PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih ter posuli razlite motorne tekočine.

V nesreči je bila ena oseba poškodovana, ki so jo oskrbeli reševalci NMP ZD Logatec ter jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.