ŽALOSTNA VEST

Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist

Zgodilo se je v soboto okoli 20. ure.
Fotografija: FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images
Odpri galerijo
FOTO: Michael Derrer Fuchs Getty Images

STA, S. U.
24.08.2025 ob 10:05
24.08.2025 ob 10:17
STA, S. U.
24.08.2025 ob 10:05
24.08.2025 ob 10:17

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

V soboto ob 20.04 se je na avtocesti Ljubljana-Novo mesto med izvozoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora v smeri Novega mesta zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 57-letni voznik motornega kolesa, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

57-letni voznik motornega kolesa je vozil v smeri Novega mesta, pri tem je izgubil oblast nad vozilom in z motornim kolesom padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

V zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 142 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 105 kršitev javnega reda in miru ter 73 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 78-krat posredovali na javnih krajih in 27-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali štiri voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli sedem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 25 tatvin, 18 vlomov, 16 poškodovanj tuje stvari, pet groženj, štiri povzročitve telesne poškodbe, po dve kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami in kaznivi dejanji nasilja v družini ter eno ponarejanje denarja.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

motorist PU Novo mesto prometna nesreča

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Včeraj klestila kot jajce velika toča, danes pa ...
Na avtocesti Ljubljana-Novo mesto umrl motorist
Premium
Nepozabna poroka Natalije Waldhuber: Po srečo v Afriko (Suzy)
Medicinska konoplja na voljo, ZZS opozarja: »Zakon je vnesel anomalijo«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.