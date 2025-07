Na avtobusu se je Ljudmila hudo poškodovala, tožilec: »Če bi sedela, se ne bi«

Več kot osem let je moral voznik avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) Sead Tiganj čakati na razplet kazenske zadeve zaradi sunkovitega zaviranja avtobusa in posledično povzročenih hujših poškodb ene od starejših potnic. Zgodilo se je 2. maja 2017 okoli 19.25 v bližini naslova Cesta 27. aprila 11 v Ljubljani. Kot voznik avtobusa številka 14 je vozil na trasi Savlje–Bokalce in pri omenjenem naslovu bi moral zaviti v smeri Rožne doline oziroma na Škrabčevo ulico. A je ravno v tistem trenutku iz nasprotne smeri oziroma iz smeri ljubljanskega živalskega vrta pripeljal neznani voznik ne...