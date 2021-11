Na avtobusu na Obali so ga brutalno pretepli

V četrtek ob 21.56 so bili koprski policisti obveščeni, da je na avtobusni postaji v Luciji nekdo udaril moškega na avtobusu, ki je peljal proti Kopru.

Policisti so v nadaljevanju z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta 53-letni moški in 36-letna ženska v Portorožu vstopila na avtobus, na katerem je bilo več oseb. Ko sta v Luciji hotela izstopiti, so neznanci pričeli najprej odrivati žensko, 53-letnik ji je hotel pomagati, takrat pa ga je skupina več oseb pričela brcali.

Z nasiljem so nadaljevali tudi, ko je padel z avtobusa, se povzpeli na avtobus in odpeljali proti Izoli.

Policisti so identificirali devet napadalcev.

53-letnika so odpeljali v SB Izola s hujšimi od koder so nas obvestili, da ima zlom nosu, izpahnjen prst na roki, lažji pretres možganov, odrgnine po obrazu in kolenu. Policisti intenzivno zbirajo informacije o dogajanju, sledi kazenska ovadba za storilce kaznivega dejanja nasilništva.