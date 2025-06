Na avstrijskem Koroškem aretirali 69-letnega Slovenca

Avstrijska policija je danes sporočila, da so aretirali štiri moške, med njimi slovenskega državljana, ki naj bi iz Slovenije pretihotapili deset kilogramov drog na avstrijsko Koroško, kjer so jo prodali. S tem naj bi zaslužili več sto tisoč evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

69-letni Slovenec je od leta 2022 na avstrijsko Koroško pretihotapil 7,3 kilogramov heroina, 2,4 kilograma kokaina in 620 gramov marihuane. Droge je nato predal preostalim trem aretiranim, dvema državljanoma Avstrije in enemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki so jo preprodali.

Policija je v okviru preiskave odkrila tudi najmanj 40 odjemalcev droge.