Na audiju razbito steklo, volkswagen opraskan

Policiste postaje Ajdovščina so v ponedeljek zvečer obvestili o poškodovanju parkiranega osebnega avtomobila VW na Tovarniški cesti.



Na kraju so ugotovili, da je neznanec prejšnji dan na streho avtomobila, ki je bil parkiran ob parkirišču podjetja, položil leseno paleto in tako poškodoval streho vozila, na katerem je poleg manjše udrtine več manjših prask. S tem je lastniku vozila povzročil za približno 300 evrov materialne škode.



Oškodovanec je odstopil od predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo policisti o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili državno tožilstvo v Novi Gorici.



Ob vozilu oškodovanca je bilo parkirano še drugo osebno vozilo in tudi na strehi tega vozila je bila lesena paleta. Streha ni bila poškodovana, zato materialna škoda ni nastala.



Danes ob 12.52 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o poškodovanju parkiranega osebnega avtomobila na območju Nove Gorice.



Po prvih podatkih je neznani storilec v času od včerajšnjega popoldneva do današnje prijave na osebnem avtomobilu audi, ki je bilo parkirano na parkirišču nasproti stanovanjskega bloka v Ulici Gradnikove brigade, poškodoval stekla. Okoliščine kaznivega dejanja novogoriški policisti še preiskujejo.

