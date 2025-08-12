Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!

V noči na torek je bila Policija obveščena, da je v občini Ajdovščina, v bližini stanovanjske hiše na območju naselja Lokavec, 56-letno občanko napadel in v roko ugriznil šakal.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so v zvezi z ugrizom divje živali obvestili tudi pristojne na Zavodu za gozdove. Ranjena ženska je kasneje zdravniško pomoč poiskala v Zdravstvenem domu Ajdovščina.