Na Ajdovskem žensko ugriznil šakal!

Žival je prišla v bližino stanovanjske hiše.
Fotografija: Napadov šakalov pri nas ne beležimo veliko. FOTO: Marjan Toš
Napadov šakalov pri nas ne beležimo veliko. FOTO: Marjan Toš

B. K. P.
12.08.2025 ob 14:57
12.08.2025 ob 14:57
B. K. P.
12.08.2025 ob 14:57
12.08.2025 ob 14:57

V noči na torek je bila Policija obveščena, da je v občini Ajdovščina, v bližini stanovanjske hiše na območju naselja Lokavec, 56-letno občanko napadel in v roko ugriznil šakal.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so v zvezi z ugrizom divje živali obvestili tudi pristojne na Zavodu za gozdove. Ranjena ženska je kasneje zdravniško pomoč poiskala v Zdravstvenem domu Ajdovščina. 

Več iz te teme:

šakal ugriz žival policija

