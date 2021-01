Danes ob 9.40 je na Adamičevi ulici v občini Celje prišlo do okvare na plinski peči brez zunanjega dovoda zraka. V prostoru je se je zato nakopičila koncentracija ogljikovega monoksida, kar je povzročilo glavobole in slabost pri stanovalcih.



Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj, prezračili prostore in omogočili dostop reševalcem, poroča uprava za zaščito in reševanje.