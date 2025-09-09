Na 1330 metrih 76-letnika obšla nenadna slabost, oživljanje žal neuspešno

Minulo soboto ob 13.34 so policiste PU Nova Gorica obvestili, da so tuji turisti na utrjeni makadamski poti Sedlo – Stol naleteli na tujega kolesarja, ki ni kazal znakov življenja.

Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti PP Bovec, prav tako so bili aktivirani gasilci PGD Kobarid, GRS Tolmin in kasneje dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika.

Oživljanje žal neuspešno

V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da je 76-letni državljan Avstrije skupaj s prijateljem vozil električno kolo iz naselja Sedlo proti vrhu Kobariškega Stola. Pri vožnji po klancu navzgor ga je na 1330 metrih nadmorske višine obšla nenadna slabost, zaradi česar se zgrudil po tleh. Na kraju sta ga našla naključna kolesarja, državljana Avstralije, ki sta se vračala iz vrha Kobariškega Stola proti dolini v nasprotni smeri in mu nudila prvo pomoč ter ga začela oživljati. Prav tako sta nemudoma na pomoč poklicali reševalce. Kasneje so ga prevzeli reševalci Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in mu nudili prvo pomoč, vendar je bilo oživljanje neuspešno.

Pokojnega so s helikopterjem prepeljali na heliport v Tolmin. S strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. Sumljivih okoliščin ni bilo ugotovljenih, glede na sedanje ugotovitve je bil vzrok smrti najverjetneje zdravstvene narave.