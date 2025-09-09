NA POTI SEDLO-STOL

Na 1330 metrih 76-letnika obšla nenadna slabost, oživljanje žal neuspešno

Zgodilo se je na poti Sedlo – Stol.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: 28082550 Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: 28082550 Getty Images/istockphoto

M. U.
09.09.2025 ob 16:23
09.09.2025 ob 16:23
M. U.
09.09.2025 ob 16:23
09.09.2025 ob 16:23

Poslušajte

Čas branja: 1:42 min.

Minulo soboto ob 13.34 so policiste PU Nova Gorica obvestili, da so tuji turisti na utrjeni makadamski poti Sedlo – Stol naleteli na tujega kolesarja, ki ni kazal znakov življenja.

image_alt
Tragedija pri sestopu s Škrlatice proti Aljaževemu domu, pohodnik umrl na kraju

Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti PP Bovec, prav tako so bili aktivirani gasilci PGD Kobarid, GRS Tolmin in kasneje dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika.

Oživljanje žal neuspešno

V nadaljevanju preiskave je bilo ugotovljeno, da je 76-letni državljan Avstrije skupaj s prijateljem vozil električno kolo iz naselja Sedlo proti vrhu Kobariškega Stola. Pri vožnji po klancu navzgor ga je na 1330 metrih nadmorske višine obšla nenadna slabost, zaradi česar se zgrudil po tleh. Na kraju sta  ga našla naključna kolesarja, državljana Avstralije, ki sta se vračala iz vrha Kobariškega Stola proti dolini v nasprotni smeri in mu nudila prvo pomoč ter ga začela oživljati. Prav tako sta nemudoma na pomoč poklicali reševalce. Kasneje so ga prevzeli reševalci Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in mu nudili prvo pomoč, vendar je bilo oživljanje neuspešno.

image_alt
Znova tragedija v slovenskih gorah: 70-letnik padel v smrt

Pokojnega so s helikopterjem prepeljali na heliport v Tolmin. S strani zdravnika ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega. Sumljivih okoliščin ni bilo ugotovljenih, glede na sedanje ugotovitve je bil vzrok smrti najverjetneje zdravstvene narave.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt oživljanje kolesar Kobarid PU Nova Gorica slabost

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Za Goloba mogoč le en zaključek: »Ne smemo in ne bomo se ustavili« (FOTO)
Šokantno razkritje na Gorenjskem, na pomoč poklicali predsednico Pirc Musar
Ste vedeli, da ta legendarna slovenska pesem ni original? Poznamo jo čisto vsi (VIDEO)
Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.