Murka je bila sama kost in koža

Na okrajnem sodišču v Ljubljani se je za nedolžnega izrekel 41-letni Žiga Zalar, ki mu obtožni predlog očita kaznivo dejanje surovega ravnanja oziroma mučenja živali v obdobju med 15. oktobrom 2022 in 19. aprilom 2023. V tem času naj bi v očetovem praznem stanovanju v Rožni dolini zadrževal mačko z imenom Murka, ki jo je v zunajzakonsko zvezo prinesla zdaj že nekdanja partnerica. Po obtožnem predlogu zanjo ni skrbel, ko jo je nazaj vendarle dobila bivša partnerica, pa je bila Murka močno shujšana.

7 MESECEV naj bi surovo ravnal z njo.

Žiga Zalar je na sodišču zanikal mučenje živali. FOTO: Dejan Javornik

»Jaz nisem nikogar namenoma mučil ali škodoval živali. Dejstvo je, da se je partnerica kakšen teden pred porodom odločila, da iz stanovanja, kjer smo živeli, umaknemo oba mačka, njeno Murko in mojega Blekija, ker bi lahko škodila otroku. Oče mi je dovolil, da ju namestim v njegovo prazno stanovanje v Rožni dolini, kamor sem dvakrat na dan hodil in jima dajal vodo, hrano, čistil stranišče. Zgodilo se je sicer, da morda občasno nisem šel dva, mogoče tri dni, a sta imeli dovolj hrane in liter vode. Edino, kar priznavam, da jima morda zadnje tri mesece nisem posvečal več toliko časa, mučil je pa nisem,« je bil odločen Zalar, ki se pred sodiščem zagovarja sam. Po porodu so v Rožno odhajali vsi trije, občasno tudi oškodovančin sin iz prvega zakona, pa tudi njena mama, ko je bila pri njej na obisku.

Ko sta se razšla, je Žagarja njegova nekdanja partnerica Tetjana, že 24 let v Sloveniji živeča ukrajinska državljanka, ustno in s sms-sporočili večkrat pozvala, naj ji mačko vrne. »A sem ji rekel, da jo dobi tisti trenutek, ko iz garaže odpelje vse svoje stvari. Sam sem se umaknil iz svojega stanovanja, dokler si ni našla novega. Ko je odšla, kakšno leto sploh ni vprašala zanjo. Ko je odnesla svoje stvari, sem ji pred vrtec prinesel tudi mačko,« je povedal Zalar. In še, da je Murka bolj drobcena muca v primerjavi z njegovim Blekijem in da je, preden jo je vrnil, opazil, da se za hrano ne bori oziroma naj bi jo samo povohala, potem pa odšla stran. »Nisem pomislil, da bi jo peljal k veterinarju, ker sem imel dovolj drugih skrbi, tudi nikogar nisem prosil, da bi ju šel nahranit,« je priznal.

Rekel ji je, da mačko dobi tisti trenutek, ko iz garaže odpelje vse svoje stvari.

Ni mogla verjeti

»Šele ko mu je sodnica na družinskem sodišču rekla, da mi mora mačko vrniti, mi jo je pripeljal pred vrtec. Ko sem prišla domov in je prišla ven iz boksa, sem bila zgrožena, šokirana. Ful je bila shirana, sama kost in koža,« pa je s solzami v očeh pripovedovala Tetjana, lastnica mucke, ki je povedala tudi, da ji je njegov oče prepovedal, da bi hodila v Rožno dolino.

Po trditvah lastnice je bila mucka popolnoma shirana. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic

»Nisem mogla verjeti, da je kaj takega mogoče, takoj naslednji dan sem jo peljala k veterinarju, ki je povedal, da je Murka shirana. Dobila je tablete proti zajedavcem. Tako je bila lačna, da je goltala hrano, občutek sem imela, da se bo zadavila,« je poudarila Tetjana in dodala, da je muca zdaj dobro, saj je pridobila težo. Zanikala pa je, da ji je Žiga vrnil mačka takoj, ko je odpeljala svoje stvari, ampak šele po ukrepanju okrožne sodnice kakšen mesec kasneje. Povedala je še, da ni preverjala, kako je z mačko, ker je nekdanjemu partnerju zaupala, da zanjo skrbi. Na vprašanje, zakaj ji ni hotel vrniti mucke, pa je odgovorila: »Ne vem, žlehtnoba od človeka, jezen je bil, tako se mi je maščeval. Tega ne razumem, saj mačka ni nič kriva, ne bi smela tako trpeti.«

Sojenje se bo nadaljevalo 19. marca, ko bo sodišče zaslišalo oškodovankino prijateljico, njenega nekdanjega moža in sina iz prvega zakona, pa tudi očeta obdolženega Zalarja. Predlagal je tudi zaslišanje očetovih dveh sosedov, ki bosta vedela povedati, kako pogosto je prihajal v Rožno dolino.