Mučitelju odvzeli 73 živali

Mnogi ljubitelji živali in tudi številni drugi so žalostni, razočarani in jezni, kaj jezni – ogorčeni zaradi nezaslišanega mučenja živali, od rejnih do hišnih ljubljenčkov. Ogorčeni so ne le nad lastnikom Srečkom Vašem iz lepe prekmurske lončarske vasi Filovci, ampak tudi nad delom uradnih veterinarjev iz murskosoboške enote Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki da »blagoslavljajo mučenje živali«. Natalija Nedeljko, predsednica društva, je prejela ogromno klicev, zakaj ne pridejo v Filovce. Najbolj jih moti, da so morali za večino, ki so jih re...