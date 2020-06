Včeraj ob 11.01 so v Stari vasi, občina Postojna, našli neodzivno osebo na prostem, v bližini stanovanjskega objekta.



Gasilci PGD Postojna so nudili pomoč policistom in reševalcem ter preminulo osebo prenesli do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.