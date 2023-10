Mrtvo psičko je vlekel z mopedom

Vrhovno tožilstvo je uvedlo preiskavo zoper koprsko državno tožilko, ki je odločila, da vlečenje psa, privezanega na motor, ni kaznivo dejanje mučenja živali, ampak zgolj prekršek. Predstavnica vrhovnega državnega tožilstva Erika Repovž nam je odgovorila, da je strokovni nadzor na prvi stopnji končan, v celoti pa še ne – skoraj tri mesece po tistem, ko je nedolžna psička umrla v grozljivih mukah.

Poginulo psičko je odvrgel v smetnjak za biološke odpadke pred bloki v Semedeli. FOTO: Moni Černe

Sedeminšestdesetletnik iz koprskega naselja Markovec – po naših podatkih gre za Ilijo Jurišića –, je 3. julija nekaj pred tretjo popoldne, ko je bilo zunaj okoli 30 stopinj, za moped z ljubljanskimi registrskimi oznakami privezal psičko ter jo po lastnih besedah »peljal na sprehod«. Nekaj časa je tekla ob mopedu, potem pa se zgrudila in poginila. Okrutnež pa jo je še mrtvo vlekel naprej. Tek živali, privezane na prometno sredstvo, je pri nas prepovedan, zato je odločitev tožilke sprožila javno zgražanje. Od mesta, kjer je začela teči, do smetnjaka, kjer je omagala, je približno štiri kilometre. Ob poginu je imela približno 11 mesecev.

800 evrov globe so mu določili.

Izsledili so ga

Nekaj mimoidočih naj bi videlo prizor, eden od očividcev pa je koprske policiste obvestil, da je mopedist že mrtvo vlekel v smeri Semedele. Nato se je zapeljal do smetnjakov na Cesti na Markovec (Za Gradom) in jo kot smet odvrgel med odpadke. Kmalu za tem so na OKC koprske policijske uprave prijeli še en klic osebe, ki je navedla, da je v smetnjaku za biološke odpadke pred tamkajšnjimi bloki odvržen pes.

Policisti so pijanega brezčutneža izsledili, rekel naj bi jim, da jo je sprehajal, nato pa so sledili navodilom koprske državne tožilke, ki v njegovem početju ni videla naklepa oziroma kaznivega dejanja in odredila, da se nerazumljivo početje obravnava po zakonu o prekrških in zaščiti živali. Dobil je globo v višini 800 evrov, zaradi 0,47 mg/l alkohola v krvi še dodaten plačilni nalog, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Tega pa menda ni upošteval, več nepovezanih virov nam je zatrdilo, da je bil na mopedu že naslednji dan.

Vlekel jo je s tem mopedom. FOTO: Moni Černe

Ker psička ni bila vpisana v register, torej neprijavljena, je območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zoper njega uvedel postopek.

Dejanje številne pretreslo

Okrutno dejanje je številne pretreslo, tudi zato ker da država s takim odnosom podpira mučenje.

Psička je samevala na njivi pri Stari Semedeli, kjer je bila v pasji utici. Kmetijsko zemljišče storilčeva žena najema od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Razkrivamo, da je slednjega – prepričali smo se na lastne oči –, pozidal. In sploh ne gre za enostaven objekt, ampak črno gradnjo z zidano hišo. Po besedah očividcev naj bi se prav zaradi tega tam oglasil predstavnik sklada, a naj bi ga najemničin mož z grožnjami odslovil.

Očividec nam je še povedal, da je koze, ki so pojedle zelenjavo, pred njegovimi očmi pretepel s kolom, kokoši, piščanci, zajčki, nekatere mačke in mački pa naj bi živeli v izjemno slabih razmerah. »Poznamo ga trideset let. Imel je že veliko psov, nesrečna psička, ki je zaradi njegove krutosti mrtva, ni bila prva, ki jo je tako vlekel,« navaja Koprčan, ki ga je dogodek izjemno prizadel. Na vrhovnem državnem tožilstvu obljubljajo, da bodo javnost seznanili, ko bo končan celoten postopek, zadeva pa dokončna.