Mrtvega planinca našel sin

Čeprav smo pretekle dni po Sloveniji imeli pravi vročinski val, pa je v gorah še vedno zelo hladna zima. Ne le v visokogorju, tudi na nižjih legah, predvsem to velja za senčne poti, na gornike prežijo globoko pomrznjene ledene plošče, nekatere zahrbtno skrite pod listjem, na katerih lahko zelo hitro padejo in se poškodujejo. Tragedija med sestopom Žal je bila poledenela cesta, ki se vije od parkirišča Črni kal proti planinski koči na Blegošu, v soboto proti večeru usodna za planinca, ki je sam sestopal z vrha 1562 metrov visokega hriba. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so v nedeljo...