Mrtva ženska v zapuščenem avtu

Moški, čigar truplo je v torek zjutraj na potki nad železniškim predorom na koncu Streliške poti v Novi Gorici, tik ob meji z Italijo, naključno našla državljanka Republike Italije med sprehodom, je umrl nasilne smrti. Kriminalisti preiskujejo sum kaznivega dejanja umora, v četrtek pa so bili obveščeni o najdbi še enega trupla, tokrat ženskega, ob kolovozni poti med Črničami in Selom. Njene identitete še niso ugotovili.

Natančen vzrok smrti neznane ženske bodo ugotavljali pri sodni obdukciji, pojasnjuje Marino Pangos. FOTO: Pu Nova Gorica

Takoj po torkovi najdbi trupla, za katero so naknadno ugotovili, da gre za 26-letnega državljana Slovenije, je Italijanka na pomoč poklicala tamkajšnje stanovalce, ti pa so obvestili policijo, pojasnjuje Marino Pangos, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica. Prispeli so slovenski in italijanski reševalci, ogleda sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica okrožnega sodišča in okrožna tožilka iz Nove Gorice. Popoldne istega dne so ugotovili in dokončno potrdili identiteto pokojnega, obdukcija, ki so jo opravili v sredo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, pa je potrdila, da je šlo za nasilno smrt. Po neuradnih podatkih je imel moški več vbodnih ran, smo že poročali.

Kriminalisti, kriminalistični tehniki in forenziki so opravili temeljit ogled prizorišča in zavarovali številne sledi in dokaze, uporabili so policijski dron, pri ogledu je sodeloval tudi vodnik službenega psa za iskanje bioloških sledi. Pri primeru sodelujejo z italijanskimi kolegi, ti izvajajo podobne naloge tudi na svojem območju. Okoliščine oziroma motiv kaznivega dejanja bodo poskušali ugotoviti v nadaljevanju preiskave.

Identitete še niso potrdili

To pa ni edino pretresljivo odkritje v zadnjih dneh. Po obvestilu o zapuščenem osebnem avtomobilu so policisti oziroma kriminalisti na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste pri naselju Črniče v občini Ajdovščina v četrtek ob 10.23 našli žensko truplo. Opravili so prve nujne preiskovalne ukrepe, zbrali obvestila ter ob dežurni preiskovalni sodnici novogoriškega okrožnega sodišča in novogoriški okrožni državni tožilki opravili ogled kraja najdbe trupla ter osebnega avtomobila. Pri tem so bili zavarovani vsi potrebni dokazi za nadaljnje preverjanje oziroma morebitno preiskovanje okoliščin, pojasnjuje Pangos.

Okoliščine oziroma motiv umora 26-letnega državljana Slovenije bodo poskušali ugotoviti v nadaljevanju preiskave.

Kot dodaja, identiteta trupla v tem trenutku še ni uradno potrjena, natančen vzrok smrti pa bo verjetno ugotovljen pri sodni obdukciji in morebitnih dodatnih nadaljnjih s tem povezanih medicinskih preiskavah. »Drugih podrobnosti v tem trenutku zaradi interesa kriminalistične preiskave in izvajanja nadaljnjih policijskih aktivnosti javnosti ne moremo posredovati,« je še dodal Pangos.

V avtu na kolovozni poti v neposredni bližini hitre ceste pri naselju Črniče v občini Ajdovščina so našli žensko truplo.

Sicer so leta 2020 na območju PU Nova Gorica obravnavali štiri poskuse uboja in en dokončan umor, lani dva poskusa uboja in en dokončan umor. Letos so obravnavali že en poskus uboja in na začetku omenjeni umor, ki ga še preiskujejo. »Vsa kazniva dejanja poskusov uboja in umore smo uspešno preiskali,« so še dodali na novogoriški policijski upravi.