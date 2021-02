Mrtva policistka morala vrniti plačo

Nezaslišano!

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je objavil zapis in dokument državnega odvetništva, iz katerega izhaja, da dediča pokojne policistke, njenega sinain partnerja, država terja za 210,24 evra. Razlog pa preveč izplačana plača v mesecu aprilu. V mesecu, ko je umrla. Boj za življenje z rakom je policistka mariborske policijske uprave izgubila 16. aprila 2019, stara je bila 44 let, dva otroka sta tistega dne izgubila mater. SPS, katerega članica je bila tudi Jolanda, je o terjatvi na družabnem omrežju zapisal, da »togost uradnikov ne pozna več meja dobrega okusa«.»Skoraj dve leti po smrti policistke je prišla grožnja nekdanjemu partnerju in otroku s tožbo, če ne vrneta preveč izplačane plače pokojne. Poleg tega da sorodniki ne morejo preveriti točnosti navedb, državno odvetništvo pozablja na sodbo vrhovnega sodišča (v prid medicinskim sestram, ki so zaradi neustrezne izobrazbe prejemale previsoke plače, čeprav so opravljale zahtevno delo, op. p.), ki pravi, da je delavec šibkejša stranka v delovnem razmerju ter zaradi napake delodajalca delavec ne sme odgovarjati. Tu ne gre za 210,24 evra, ampak za pieteto do pokojnice in njenih najbližjih. Državni uradniki so dosegli novo dno v odnosu do svojih zaposlenih. Za ureditev zadeve bo seveda poskrbel SPS, ki nikoli ne obrne hrbta svojim članom. Pravičnost je za nas na prvem mestu!« so na facebooku zapisali njeni kolegi. Predsednik sindikatanam je povedal: »Birokracija v Sloveniji je dosegla še globlje dno. Po eni strani nekaterim odpisujejo milijonske dolgove, po drugi pa za neko plačo, ki naj bi bila izplačana za 210 evrov preveč, grozijo s tožbami.« Dopis državnega odvetništva je datiran na dvanajsti januar, takoj po prejemu in še preden je o tem obvestil sindikat, je njen partner državnemu odvetništvu zahtevane evre nakazal, je dejal Mlekuš in ob tem izrazil obžalovanje. »Če plačila ne bi izvedel, bi to sindikat uredil pravno. Kljub temu bo že plačano pokril naš sindikat,« je o tem, kako so se zavzeli za primer, za kakršnega predsednik sindikata v policiji še ni slišal, sklenil sogovornik.Predstavnica za odnose z javnostmi pri državnem tožilstvuje povedala, da so na plačilo dolga predhodno pozvali le polnoletne dediče in da, glede na obseg podedovanega premoženja, pogoji za odpis terjatve niso obstajali.z notranjega ministrstva je pojasnila, da »javni uslužbenec, kljub temu da je na primer del meseca odsoten z dela, prejme plačilo za celoten mesec, odsotnost pa se mu poračuna pri plači v prihodnjih mesecih. Tako je bilo tudi pri obračunu plače pokojne uslužbenke.« Dodala je še, da ni pravne podlage, da bi dolg lahko ministrstvo odpisalo. »Gre za predpisan način obračuna in izplačila plač v javnem sektorju, zato predmetna sodba (zadeva medicinskih sester, op. p.) ni relevantna.«»Jolanda bi bila zaradi tega zgrožena. Borila bi se za svojo pravico, še posebno zaradi vsega, kar je v času življenja zaradi postopkov policije že prestala,« nam je povedal njen partner Aleš Horvat, ki živi v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Jolandina kalvarija s policijo se je začela že leta pred boleznijo, ki je bila zanjo usodna. Policija jo je namreč 28. oktobra 2013, potem ko so jo poleg še treh policistov mariborske policijske postaje obtožili sodelovanja pri zavarovalniških goljufijah, odpustili. Opravljala je ogled prometne nesreče, v kateri naj bi šlo za domnevni trk v divjad, pri tem pa je nastalo za približno tisoč evrov škode. V nesreči je bil obravnavan prvi osumljenec združbe, ki naj bi se ukvarjal z zavarovalniškimi goljufijami, glavni očitek Jolandi pa je bil, da se je na dan nesreče po telefonu petnajstkrat pogovarjala z lastnikom vozila udeleženega v nesreči in hkrati glavnim osumljencem kriminalne združbe. Kljub temu da je opozarjala, da številka, s katere naj bi kontaktirala z osumljencem, ni njena, je niso slišali. Službe med pravdanjem ni dobila, zato se je redno vozila v Gradec in darovala kri pa tudi plazmo. Specializirano državno tožilstvo je maja 2016 odstopilo od pregona, saj niso zaznali znakov kaznivega dejanja. Približno dve leti pred smrtjo jo je policija morala zaposliti nazaj, je povedal njen partner Aleš Horvat.