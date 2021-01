Mrtva neznana ženska buri duhove, je to pogrešana Simona?

V četrtek je slovenska policija na zaprosilo nemške policije v javnost posredovala fotografijo neznane ženske, ki je bila 14. decembra 2020 v Nemčiji najdena mrtva , po ocenah pa bi lahko bila iz vzhodnoevropske regije in bi lahko živela tudi v Sloveniji.Ženska je bila stara med 35 in 50 let, suhe postave, visoka 166 cm in težka 63 kg. Ima rjave oči, temno rjave daljše skodrane lase. Na desni nogi ima tetovažo v obliki rože. Pozvali so vse, ki bi kar koli vedeli o ženski, da o tem obvestijo policijo.Kmalu po objavi njene fotografije se je po spletu razširilo, da bi neznana ženska lahko bila pogrešana, ki je neznano kam izginila 10. decembra. Simono iščejo že več kot mesec dni in zdi se, da se je za njo, ko je šla na zadnji sprehod , izgubila vsaka sled.Ali gre morda za pogrešano Simono, preverjamo tudi na policiji, so pa policisti PU Maribor na facebooku zapisali, da so že decembra pri sorodnikih preverili, ali bi lahko bila to ona, in ugotovili, da to ni ona.