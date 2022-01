Možu naročila, naj ubije bivšega! On je v temi počakal Poljčančana

»Grozno, da se to dogaja v Sloveniji. Enostavno ne morem verjeti. Česa takega smo navajeni le iz ameriških filmov.« To je včerajšnji odziv ene od domačink na dogodek, ki se je v nedeljo, 16. januarja, pozno zvečer zgodil v Poljčanah. Na vse to kaže že kraj, pa tudi način, ki si ga je za svoj morilski pohod izbral 24-letni storilec.

Policisti so kmalu po dejanju prišli do dveh storilcev. FOTO: Aleš Andlovič

Četudi je ta, kot so včeraj sporočili s PU Maribor, doma z območja občine Rogatec, je očitno zelo dobro poznal Poljčane, pa seveda tudi svojo žrtev, ki je prav tako stara 24 let. Slednja, kot nam je uspelo neuradno izvedeti, storilca ni ne poznala ne prepoznala. Zato je povsem razumljivo, da so policisti v prvih urah preiskovanja zločina glede storilca kaznivega dejanja tavali v temi. Obravnavali so ga namreč kot neznanega.

Vse se je začelo odvijati ob 22.30, ko je mladeniča 24-letni storilec pričakal v temi in ga hladnokrvno z ostrim predmetom večkrat zabodel. »Oškodovancu je uspelo pobegniti in se je po pomoč zatekel k svojim staršem na območju Poljčan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, od koder so ga še isti dan izpustili,« je včeraj sporočila Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica za odnose z javnostmi na PU Maribor. Po naših podatkih je imel kar veliko srečo, saj mu je, če ne bi odreagiral tako hitro, grozila celo izkrvavitev.

O poskusu umora, kot pristojni obravnavajo dogodek, so bili policisti obveščeni ob 23.37. Takoj je stekla intenzivna kriminalistična preiskava, ki je očitno kmalu postregla s podatkom, kdo bi lahko stal za vsem skupaj. Gre za 24-letnika, doma torej z območja občine Rogatec. »Moškemu so naslednji dan po dogodku, 17. januarja, kriminalisti PU Celje odvzeli prostost in ga predali v nadaljnjo obravnavo mariborskim kriminalistom,« je pojasnila Kovačič Čelofigova.

Krvav januar na Štajerskem Letošnji januar se bo na Štajerskem zagotovo zapisal kot eden od najbolj krvavih. V zgolj 18 dneh so se zgodili dva poskusa umora (Celje in Poljčane) in trije poskusi uboja (dva v Celju in en v Preboldu). Prvi poskus uboja se je zgodil 1. januarja okoli 10.45, ko je 35-letnik z območja Celja po sporu z nožem zabodel 38-letnika z območja Šempetra v Savinjski dolini. V petek, 7. januarja, pa so celjski policisti obravnavali prvi letošnji poskus umora na Celjskem. Takrat naj bi 37-letnik z območja Laškega z nožem zabodel 45-letno žensko, jo huje ranil in pobegnil. Pozneje so ga strpali za zapahe.

A zgodba še ni bila končana. Nadaljnja preiskava je namreč razkrila, da je vpletena še ena oseba, in sicer 20-letnica z območja Šmarij pri Jelšah, ki je, tako policisti, svojega 24-letnega moža napeljala k temu, da iz maščevanja ubije Poljčančana. S slednjim je pred tem bila v partnerski zvezi. Po naših podatkih naj bi se v ozadju bíla borba za priznanje očetovstva. Iz objave na facebooku je mogoče sklepati, da se ima za pravega očeta prav oškodovanec, saj ta občuduje eno leto in pol starega otroka, mu čestita za rojstni dan ter izpostavlja, kako zelo ga pogreša.

Zakoncema grozi 30 let

Osumljenca so tri dni po dogodku, 19. januarja, zaradi utemeljenega suma poskusa storitve kaznivega dejanja umora privedli k dežurni preiskovalni sodnici, ta je zoper njega odredila pripor. Dan pred tem so kriminalisti PU Maribor ob sodelovanju s policisti PP Šmarje pri Jelšah prostost odvzeli še 20-letnici, ki se je zaradi napeljevanja k umoru 20. januarja prav tako srečala z dežurno preiskovalno sodnico, ki je zoper njo odredila hišni pripor.

Kdor drugega napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam.

Za umor je predpisana kazen od 15 do 30 let zapora. V primeru poskusa storitve kaznivega dejanja je storilec lahko kaznovan v mejah kazni, ki v konkretnem primeru velja za umor, lahko pa tudi mileje. »Kdor drugega naklepoma napelje, da stori kaznivo dejanje, se kaznuje, kakor da bi ga storil sam,« pa za primer 20-letne osumljenke še pojasni Kovačič Čelofigova.