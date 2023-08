30-letni obrtnik ji je primazal klofuto, ker je kritizirala njegovo delo

Črnomaljski policisti so v soboto popoldne posredovali v sporu v okolici Črnomlja. Sprla sta se 35-letnica iz Črnomlja in 30-letnik iz Kanižarice. Slednji je pri ženski izvajal sanacijska dela, pri čemer stranka ni bila zadovoljna s kvaliteto opravljenih del. Na višku spora je 30-letnik svoji stranki primazal klofuto, tako da je morala iskati zdravniško pomoč. Zoper 30-letnika so uvedli postopek o prekršku.