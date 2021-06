Mozirčan (65) doma skrival polno droge in naboje

Mozirski policisti so v sodelovanju s policisti vodniki službenih psov pretekli konec tedna na območju Mozirja opravili hišno preiskavo pri 65-letnem občanu.



V kletnih prostorih stanovanjske hiše so našli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje. To je 65-letnik gojil v vseh treh prostorih. Zasegli so 120 sadik različnih velikosti in tudi več kot sto nabojev različnih kalibrov.



Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, prepovedanih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi po členu 186/I kazenskega zakonika. Zaradi posesti streliva bomo izdali odločbo o prekršku po zakonu o orožju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: