V torek dopoldan so bili celjski policisti s strani občana obveščeni, da je na Prijateljevi ulici v Celju zalotil moškega, ki je poskušal vlomiti v njegovo stanovanje v času njegove odsotnosti.



Policisti so na kraju 38-letnemu moškemu odvzeli prostost in bodo zoper njega podali kazensko ovadbo za poskus vloma, so sporočili s PU Celje.