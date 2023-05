Moža ubili, sinka do smrti povozil traktor: 9. maja bi Alino dopolnil 12 let (FOTO)

»Stekla sem na kraj nesreče in sem Alina vzela v roke, v naročje. Tako kot sem pred slabimi štirimi leti vzela v naročje okrvavljenega partnerja Danijela. A niti sinku ni bilo pomoči. Umrl je. Šel je gor, med zvezde, k očetu. Ampak tisti trenutek je bil pri meni, v mojem naročju,« je s tresočim se glasom govorila 29-letna Danijela Kosec. Ni mogla več zadrževati čustev, oblile so jo solze. Še vedno ne more doumeti, da je to, kar se je zgodilo, res. »Vsak čas se mi zdi, da bo prišel skozi vrata, nasmejan kot vedno. Pa saj je šel v nedeljo dopoldne le k sosedu, k prijatelju,« je nadaljevala Danij...