Moža nagovorila k umoru

Potem ko je bila zaslišana še zadnja od policistov iz Šmarij pri Jelšah, je sodnica mariborskega okrožnega sodišča Danila Dobčnik Šošterič včeraj zaključila predobravnavni narok zoper Patricijo Verhovnik, obtoženo pomoči pri poskusu umora januarja letos v Poljčanah. Odločitev o zahtevi obrambe za izločitev dela dokazov bo strankam posredovala pisno.

Predobravnavni narok se je vlekel od sredine maja. Obramba namreč poskuša še pred sojenjem uveljaviti zahtevo za izločitev dela dokazov, povezanih z zaseženima telefonoma obtožene, saj naj ta ne bi bila ustrezno seznanjena s svojimi pravicami in postopki ob predaji naprav. Zato so v sklopu predobravnavnega naroka na sodišču zaslišali več policistov, ki so sodelovali pri njenem pridržanju.

Aljaža Verhovnika naj bi pregovorila v napad na bivšega partnerja, ki je pred tem sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.

Policisti so doslej izpovedovali, da je bila obtožena ustrezno seznanjena z vsemi pravicami in pravnimi pouki, mobilna telefona pa naj bi jim izročila sama brez ugovorov. Podobno je povedala policistka, na katere pričanje se je čakalo vse do včerajšnjega dne. Ona je bila tista, ki je spisala uradni zaznamek o pridržanju, v katerem piše, da je bila obtožena seznanjena s pravicami. »Če sem tako napisala, je že bilo tako. Zdaj se ne spomnim več dobro,« je dejala. Potrdila je, da je bila sama tisti večer, ko so prišli po Verhovnikovo na dom, le v predprostoru hiše, ni pa šla s kolegi v notranjost stavbe, kamor je šla noseča Verhovnikova po prihodu policistov po stvari.

Ne počuti se dobro

Patricije tokrat ni bilo na sodišče.

Obtožena včeraj ni prišla na sodišče, saj se po besedah zagovornika Urbana Seničarja ne počuti dobro. Sodišču bo zato dala v zvezi s predlogom za izločitev dokazov pisno izjavo. Zatem mora sodnica sprejeti odločitev o tem predlogu in šele potem bo znano, kdaj se bo začela glavna obravnava.

Poskus umora se je zgodil 16. januarja letos v poznih večernih urah, ko se je 24-letni Aljaž Verhovnik pripeljal v Poljčane in nekdanjega partnerja svoje žene pričakal v bližini njegovega doma, da bi ga umoril. Z nožem ga je večkrat zabodel, nato pa je oškodovancu uspelo pobegniti.

Verhovnik je na predobravnavnem naroku v začetku maja priznal dejanje in bil obsojen na sedem let zapora. Njegova 21-letna žena Patricija pa pomoči pri dejanju ni priznala. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi bila ona tista, ki je Aljaža Verhovnika pregovorila v napad na njenega bivšega partnerja, ki je pred tem sprožil postopek ugotavljanja očetovstva.