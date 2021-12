Motornim sanem dodal plin, otrok pa končal pod njimi

Včeraj popoldne so policisti obravnavali nesrečo na smučišču Mariborsko Pohorje. »Pred enim od lokalov na Pohorju je 50-letnik spravil v pogon parkirane motorne sani in dodal plin (ni sedel na saneh). Zaradi tega so sani speljale in trčile v sedemletnika, ki je sedel na svojih saneh. Motorne sani so otroka s sanmi vred porinile naprej, tako da je padel, nato pa so ga še prevozile,« poroča PU Maribor.

Otrok se je v nesreči lažje poškodoval, v UKC Maribor pa so ga prepeljali starši.