Motorna žaga zdrsnila in zadela nogo

V torek ob 14.44 so bili policisti Policijske uprave Nova Gorica obveščeni o delovni nezgodi v eni od gospodarskih družb v Kobaridu. V poročilu navajajo, da se je med žaganjem palet z motorno žago poškodoval 57-letni delavec, ki mu je »meč motorne žage med rezanjem zdrsnil s palete in mu poškodoval levo nogo«. Poškodovanega delavca so zdravniško oskrbeli v šempetrski bolnišnici.



O nezgodi je Policija poleg pravosodnih organov (preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici) obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Policisti PP Bovec so glede na ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali.

