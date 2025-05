Motoristka trčila v skalo, z njo je hudo

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 486 klicev, 153 za posredovanje v interventnih dogodkih.

Prometne nesreče

Okoli 10. ure se je na območju Kočevja zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen motorist, ki je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, po do sedaj znanih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Okoli 11. ure se je na območju Logatca zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležena motoristka, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčila v skalo in se huje telesno poškodovala, po do sedaj zbranih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Včeraj okoli 13. ure se je v križišču Kotnikove ulice in Masarykove ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo zaradi odvzema prednosti v križišču s strani voznika osebnega avtomobila. Pri tem se je udeleženi motorist lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.