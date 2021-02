Motoristi, pozor! Takšno je stanje na slovenskih cestah

Vozniki, pazite na motoriste

Voznike drugih motornih vozil, ki motoristov po dolgi zimi še niso vajeni, pa pozivamo, naj vozijo previdno. Motoristi so namreč zaradi ozke silhuete pogosto slabše vidni. Pri premiku vozila naj se zato dobro prepričajo, da imajo prosto pot, predvsem pa naj bodo spoštljivi do vseh prometnih udeležencev, ki sodijo v kategorije šibkejših ter ranljivejših.

Lepo in toplo vreme je na plan že zvabilo motoristične navdušence, da so se zapeljali na prvo letošnjo vožnjo. A policija sporoča, naj bodo previdni, hitrost svoje vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti.Na začetku motoristične sezone je asfaltna površina namreč še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Poleg tega se morajo motoristi zavedati, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta.Da bi bila vožnja z motorjem varna, naj vsak motorist opravi priprave na novo sezono. Policija je objavila številne koristne napotke, namenjene voznikom enoslednih motornih vozil:Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilometrih vožnje primerno ogrejte.Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidljivost.Ne pozabite na oblačila s ščitniki.Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih.Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imejte podnevi vedno prižgane zasenčene žaromete . Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni brezrokavnik.Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem vozišču za nasprotni promet.Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih minutah deževja.Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah.Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, razlito olje ali podobno (predvsem v ovinku).Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 - 0,8 sekunde, v cestnem prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozniku pa že 2 sekundi ali več.Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti.Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.